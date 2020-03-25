الصين ترفع رسميًّا القيود المفروضة على إقليم هوباي منذ إنتشار فيروس "كورونا"

وكالات - رفعت الصين اليوم، الأربعاء 25 مارس 2020، الإجراءات الصارمة التي فرضت منذ أشهر في إقليم هوباي الصيني مركز وباء فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 18 ألف شخص في العالم ديسمبر.
وقالت السلطات الصحية الوطنية أنه لم تسجل أي إصابة محلية جديدة خلال 24 ساعة في البلاد لكن هناك 47 إصابة "مستوردة" من الخارج خلال الفترة نفسها.
وسجلت 474 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، قالت وزارة الخارجية الصينية إن معظمهم صينيون عائدون إلى بلدهم.
وسجلت أربع وفيات جديدة خلال 24 ساعة بينها ثلاث في هوباي الإقليم الواقع في وسط الصين وكانت عاصمته ووهان أول مدينة سجلت فيها إصابات بالفيروس.
وأعلنت بكين امس الثلاثاء أن الحجر الذي فرض على خمسين مليون شخص في ووهان منذ جانفي سيلغى مما يمنحهم إمكانية التنقل إذا كانوا في صحة جيدة. ولكن المدارس ستبقى مغلقة حاليا.
في المقابل، يتوجب على سكان ووهان الانتظار حتى الثامن من افريل ليتمكنوا من مغادرة المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين ترفع رسميًّا القيود المفروضة على إقليم هوباي منذ إنتشار فيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.