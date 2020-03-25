أعلنت الحكومة السويسرية أن حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد ارتفعت من 90 حالة في يوم الثلاثاء إلى 103 اليوم الأربعاء، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وجاء في بيان صدر عن الهيئة الفدرالية السويسرية للصحة العامة أن إجماليعدد الإصابات بالفيروس ارتفع، خلال الفترة نفسها، من نحو 9000 حالة إلى 9765.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الداخلية السويسري، آلان بيرسيت، أثناء موجز صحفي، عقده اليوم فيالعاصمة برن، أن السلطات سجلت منذ أمس 929 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبلغت حصيلة المصابين بذلك 9765 شخصا.
وعلى الرغم من ارتفاع عدد المرضى، شدد الوزير على أن الإجراءات التي تتخذها السلطات السويسرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرا إلى أن نتائج فحص أكثر من 74 ألفا من مواطني البلاد جاءت سلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر سويسرا.. حصيلة الوفيات بسبب كورونا ترتفع إلى 103 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.