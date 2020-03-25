إلغاء التوسعة الثالثة في الحرم المكي بسبب كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء 25 مارس ، إلغاء التوسعة الثالثة للحرم المكيوفقا لوكالة سبوتينك .



وقالت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان نقلته قناة "العربية"، إنه تم إغلاق التوسعة السعودية الثالثة في الحرم المكي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت ارتفاع عدد المصابين بكورونا في السعودية إلى 900 حالة وتسجيل

وفاة جديدة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 900 حالة، بحسب موقع قناة "العربية" السعودية.

Advertisements

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، عن حزمة إجراءات جديدة للحد من تفشي وباء "كورونا".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن هذه القرارات جاءت "انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد".

وأكد الأمر الملكي على منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، كما منع القرار الدخول والخروج من المدن التالية (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.