إصابة نائبة رئيس الوزراء الاسباني بفيروس كورونا

إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسبانية كارمن كالفو بفيروس كورونا، واستمرار عزلها بالمستشفى وفقًا لما اعلنتة الحكومة الاسبانيةاليوم الأربعاء .

ووفقًا لما نشرته صحيفة ناشونال بوست الكندية فإن كارمن التي تبلغ من العمر حوالي 63 عاما خضعت للتحليلات مرتين لأن نتيجة التحليل الأول لم تكن حاسمة، وفقًا للأطباء.



وأشار التقرير إلى أن نائبة رئيس الوزراء تعتبر حتى الآن في حالة صحية مستقرة.

وأعلنت الحكومة الاسبانية أن كارمن تم نقلها إلى المستشفى، الأحد 22 مارس نتيجة إصابتها بعدوى بالجهاز التنفسي، ومنذ ذلك الوقت تخضع كارمن لعدد من التحليلات للفيروس المستجد، كوفيد-19.

جدير بالذكر أن الإصابات في إسبانيا وصلت حتى الآن حوالي 47,610 شخص، فيما توفي أكثر من 3 آلاف مريض

.

وانتشرت في اسبانيا خلال الفترة الماضية مخاوف كثير من مواجهة الكارثة التي واجهتها إيطاليا نتيجة تفشي المرض في البلاد، وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور صادمة وفيديوهات لمرضى نائمين على الأرض في المستشفيات لعدم توافر أماكن لتلقي الرعاية اللازمة.

