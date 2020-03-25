737 حالة وفاة في الولايات المتحدة جراء كورونا

أفادت مراكز الرقابة على الأمراض ومنع انتشارها (CDC) في الولايات المتحدة بارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 737 حالة، مع تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وتشير آخر بيانات المراكز، إلى أن عدد الوفيات ازداد بمقدار 193 حالة خلال اليوم الأخير.
وتم تسجيل 10270 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 54453 شخصًا.
وتجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا انتشر في كافة الولايات الأمريكية الـ50، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن وجزيرة بويرتوريكو في البحر الكاريبي.
يشار إلى أن بيانات مراكز الرقابة على الأمراض، التي تعتبر هيئة فدرلية، قد تكون مختلفة عن البيانات التي تنشرها سلطات كل ولاية على حدة.
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