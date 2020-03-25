أعلن مقر إقامة ولي العهد البريطاني إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه "ظهرت على ولي العهد أعراض طفيفة، ولكن صحته جيدة، وكان يعمل من البيت طوال الأيام الماضية كالمعتاد".
ويشار إلى أن أمير ويلز "أظهر أعراضاً بسيطة لكنه لا يزال في صحة جيدة وواصل عمله كالمعتاد من المنزل خلال الأيام الأخيرة".
وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" علق البعض إصابة أمير تشارلز، حيث تمنوا له الشفاء والبعض سخر من الصحافة البريطانية التي تربطت بين الأزمات لدى العائلة المالكة وميجان زوجه الأمير السابق هاري، حيث
الكاتبة النيجيرية راي ساني، كتب "خروج هاري وميجان من الحياة الملكية والأمير أندرو متهم بممارسة الجنس مع طفل، الآن الأمير تشارلز مصاب فيروس كورونا، هذا مسلسل صراع العروش".
جيني قالت ساخرة "هل ديلي ميل القت اللوم على ميجان بعد إصبته بكوفيد 19؟".
قال أنه تظهر عليه أعراض خفيفة وسيعزل نفسه في إسكتلندا".
الكاتب دوم جولي قال "الأمير تشارلز يعزل في بالمورال بسبب فيروس كورونا".
أما ستون فكتب "الأمير تشارلز أصيب بفيروس كورونا، مكتبه
جونيتا جروف "ماذا فعل الأمير تشارلز؟، تجاهل الإقامة في المنزل والاتجاه إلى إسكتلندا مع مخاطر إصابة المحيطين خاصة العاملين في القطاع الصحي الذين اجروا الكشف عليه".
كاتب السيناريو أليك سولكن "الأمير تشارلز لديه كورونا، أتمنى ألا يكون أصاب أيًا من العائلة الحاكمة؟"؟
جيمسون "الصحافة الإنجليزية الآن تحاول أن تلقي اللوم على ميجان لإصابة تشارلز بكوفيد - 19".
وقال أخر "عد بخير يا أمير تشارلز".
المراسل التلفزيوني بيتر ستيفانوفيك، قال "طبقًا للتقارير فأن الأمير تشارلز أصيب بكورونا، اتمنى له الشفاء العاجل، وتم معرفة ذلك من خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة، فهل يمكن التأكد من أن جميع الطاقم الذي اجرى الاختبار له بخير".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة الأمير تشارلز بكورونا.. مغردون: الصحافة ستتهم ميجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.