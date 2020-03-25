بعد إصابة الأمير تشارلز بكورونا.. مغردون: الصحافة ستتهم ميجان

أعلن مقر إقامة ولي العهد البريطاني إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه "ظهرت على ولي العهد أعراض طفيفة، ولكن صحته جيدة، وكان يعمل من البيت طوال الأيام الماضية كالمعتاد".

ويشار إلى أن أمير ويلز "أظهر أعراضاً بسيطة لكنه لا يزال في صحة جيدة وواصل عمله كالمعتاد من المنزل خلال الأيام الأخيرة".

وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" علق البعض إصابة أمير تشارلز، حيث تمنوا له الشفاء والبعض سخر من الصحافة البريطانية التي تربطت بين الأزمات لدى العائلة المالكة وميجان زوجه الأمير السابق هاري، حيث

قالوا أن الإعلام سيقول أن ميجان السبب في إصابة تشارلز.الكاتبة النيجيرية راي ساني، كتب "خروج هاري وميجان من الحياة الملكية والأمير أندرو متهم بممارسة الجنس مع طفل، الآن الأمير تشارلز مصاب فيروس كورونا، هذا مسلسل صراع العروش".جيني قالت ساخرة "هل ديلي ميل القت اللوم على ميجان بعد إصبته بكوفيد 19؟".



الكاتب دوم جولي قال "الأمير تشارلز يعزل في بالمورال بسبب فيروس كورونا".

أما ستون فكتب "الأمير تشارلز أصيب بفيروس كورونا، مكتبه

قال أنه تظهر عليه أعراض خفيفة وسيعزل نفسه في إسكتلندا".كاتب السيناريو أليك سولكن "الأمير تشارلز لديه كورونا، أتمنى ألا يكون أصاب أيًا من العائلة الحاكمة؟"؟جيمسون "الصحافة الإنجليزية الآن تحاول أن تلقي اللوم على ميجان لإصابة تشارلز بكوفيد - 19".وقال أخر "عد بخير يا أمير تشارلز".



المراسل التلفزيوني بيتر ستيفانوفيك، قال "طبقًا للتقارير فأن الأمير تشارلز أصيب بكورونا، اتمنى له الشفاء العاجل، وتم معرفة ذلك من خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة، فهل يمكن التأكد من أن جميع الطاقم الذي اجرى الاختبار له بخير".