السلطات الروسية: تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، في بيان، بأن المريضين توفيا في العاصمة الروسية

وكانا الأول منهما في 88 عاما والثاني من 73 عاما من عمرهما.

وأشار البيان إلى تسجيل إصابتهما بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" وهما على قيد الحياة، مضيفا: "تم تأكيد

أنهما عانيا من الالتهاب الرئوي، كما رصدت إصابتهما بأمراض مزمنة".

ويعتبر المريضات أول متوفيين مسجلين جراء فيروس كورونا في روسيا منذ بدء التفشي في البلاد.

وحتى مساء اليوم الأربعاء سجلت في أراضي روسيا 658 إصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل عام، بينها 480 في موسكو، فيما تم رصد 30 حالة شفاء.