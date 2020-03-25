تسجيل أول حالة وفاة بسبب كورونا في الأراضي الفلسطينية

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. اليوم. فيما ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس إلى 64 إصابة، بعد تسجيل اثنتين جديدتين في قرية بدو Advertisements قضاء القدس المحتلة. قضاء القدس المحتلة. وأضاف ملحم أن الإصابتين لابنة السيدة المتوفاة التي أعلن عن إصابتها صباح اليوم في القرية، وزوج ابنتها، فيما يتم فحص عينات أخذت من أبنائها، وستصدر نتائجها الليلة.

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