حاكم نيويورك: 285 حالة وفاة والإصابات تتجاوز 30 ألفا.. بسبب كورونا

أفاد حاكم نيويورك، أندريو كوومو، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولاية تجاوز 30 ألف حالة، بينها 285 وفاة، استمرارًا لتدهور متسارع للأزمة الناجمة عن الوباء، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال كوومو، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، إن حصيلة الإصابات المسجلة في ولاية نيويورك

ارتفعت خلال اليوم الجاري بواقع 5146، ووصلت إلى نقطة 30811، علمًا بأن هذا العدد من المتوقع أن يزداد بشكل ملموس خلال الساعات القريبة.

وذكر أن عدد الوفيات ارتفع حتى 285 حالة، بعد أن كانت هذه الحصيلة

في الإحصائية الصادرة في هذا الوقت من أمس الثلاثاء على مستوى 210 وفيات، في زيادة بواقع 75 حالة.

وأوضح أن معظم الإصابات في الولاية تم رصدها في مدينة نيويورك، حيث ارتفع هذا العدد بواقع 2952 حالة ووصل إلى نقطة 17856 إصابة.

وبيَّن كوومو أن 3805 مصابين بالفيروس (12%) يرقدون حاليًّا في مستشفيات الولاية، بينهم 888 (3%) في غرف العناية المركزة.