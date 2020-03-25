أعلنت الحكومة الألمانية أن نتائج الفحص الثاني الخاص بفيروس كورونا والذي خضعت له المستشارة، أنجيلا ميركل، سلبية، مما يؤكد عدم إصابتها بهذا المرض، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. المستشارة، أنجيلا ميركل، سلبية، مما يؤكد عدم إصابتها بهذا المرض، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وكانت المستشارة الألمانية خضعت لفحص طبي عقب الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بيان رسمي: نتائج الفحص الثاني لميركل الخاص بفيروس كورونا سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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