ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس

أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 173 حالة مؤكدة.

وسجلت الوزارة إصابة 59 حالة جديدة من بين 229 تحليلاً مخبرياً، وهو أعلى عدد يتم تسجيله في يوم واحد منذ الإصابة الأولى في الثاني من الشهر الجاري.

وبلغ إجمالي عدد التحاليل المخبرية 1454 حتى اليوم. وقالت السلطات الصحية في وقت سابق إنها تسعى إلى إجراء 10 آلاف تحليل في مسعى للتقصي عن الحالات المصابة مع تزايد العدوى.

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وقال الوزير: "تحليل الأرقام يفيد بأنه لم يكن هناك احترام للحجر الصحي في البيت، ما يفسر تسرب العدوى إلى أفراد العائلة الواحدة. اليوم تجاوز عدد الإصابات المحلية الإصابات الوافدة، ما يعني انتشار العدوى الأفقية".

وأضاف المكي: "إلى أين نحن سائرون؟ يجب أن يحدث تحول في الالتزام بالحجر الصحي العام فالوضع صعب وبلدنا لا يتحمل".

وبلغ عدد الوفيات بالفيروس خمس حالات مقابل تسجيل حالتي شفاء.

