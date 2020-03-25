الأمم المتحدة: فيروس كورونا يهدد «الإنسانية برمتها»

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، أن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) «يهدد الإنسانية برمتها».

جاء ذلك، خلال إطلاقه «خطة رد إنساني عالمي» تستمر حتى ديسمبر المقبل مع دعوة إلى جمع مساعدات بقيمة ملياري دولار.

وقال جوتيريش، في مداخلة عبر الفيديو، إن هذه الخطة «تهدف إلى السماح لنا بمكافحة الفيروس في الدول الأشد فقرا في العالم، وتلبية حاجات الأشخاص الأكثر ضعفا وخصوصا النساء والأطفال والمسنين والمعوقين ومن يعانون أمراضا مزمنة».

وأكد أن فيروس كورونا يصل الآن إلى «دول تعيش بالفعل في خضم أزمات إنسانية ناجمة عن الصراعات والكوارث الطبيعية والتغير المناخي».

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة «فلنفعل كل ما في وسعنا لمنع (كوفيد19-) من إلحاق الخراب بالمناطق ذات القدرة المحدودة في الرعاية الصحية والقدرة المحدودة على التعافي»، مشيرا إلى أن السكان في تلك الدول يعيشون غالبا في مخيمات مكتظة باللاجئين، ويفتقرون إلى المياه النظيفة والصابون لغسل أيديهم، ولا يستطيعون الوصول إلى سرير في مستشفى ولا الحصول على جهاز تنفس صناعي.

وأضاف جوتيريش «إذا لم نتصرف بحسم، أخشى أن يضع الفيروس موطئ قدم في البلاد الأكثر هشاشة، الأمر الذي من شأنه أن يجعل العالم بأكمله عرضة للخطر في ظل استمراره في التفشي حول الكوكب، متجاوزا الحدود».

وأدى الفيروس إلى وفاة ما لا يقلّ عن 19246 شخصاً في العالم منذ ظهوره للمرة الأولى في ديسمبر.

وقالت وكالة «فرانس برس» للأنباء، إنها أعدت هذه الحصيلة، استناداً إلى مصادر رسمية الأربعاء حتى الساعة 11,00 ت غ.

وتم تشخيص أكثر من 427940 إصابة في 181 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. وعدد الإصابات المشخّصة لا يعكس سوى جزء بسيط من الحالات الحقيقية بعد أن أصبح العديد من الدول يكتفي بفحص الأشخاص الذين يجب إدخالهم إلى المستشفيات.