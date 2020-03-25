كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الإسبانية: إصابة نائبة رئيس الوزراء بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الحكومة الإسبانية في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إن نتائج الاختبارات الإيجابية على نائبة رئيس الوزراء الإسباني كارمن كالفو، اتضح أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأضافت الحكومة: أن اختبار كالفو كان إيجابيا للفيروس في اختبار أجري يوم أمس الثلاثاء، بعد اختبار سلبي سابق، ولكن تم إجراء اختبار آخر، لأن الاختبار الأخير أثبت أنه غير حاسم.

ويذكر أن إسبانيا سجلت 2991 حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما وصلت أعداد الإصابات إلى 42 ألفًا و58 حالة إصابة، حتى صباح اليوم، وفقًا لإحصاءات جامعة حونز هوبكنز الأمريكية.