كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بايدن" يهاجم الرئيس الأمريكي بشأن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب الرئيس الأمريكي الأسبق السناتور جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء، إن "الشعب الأمريكي يستعد لمواجهة هذه اللحظة، وعلى رئيسنا أن يحذو حذوهم".

وكتب بايدن، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "الشعب الأمريكي ينهض ليكون على قدر المسؤولية في هذه اللحظة، ونحتاج أن يكون رئيسنا دونالد ترامب، أن يكون على ذات القدر من المسؤولية".

وهاجم بايدن، يوم أمس الثلاثاء، الرئيس الأمريكي حول طريقة تعامله مع تهديد فيروس كورونا قبل انتشاره، بهذه الطريقة.

وكتب: "الرئيس ترامب يقول: لا أحد رأى هذا الخطر قادما، ولكنه لم يكن على صواب؛ لأن مسؤولين في الأجهزة الاستخباراتية حذروا من خطر انتشار الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ شهر يناير الماضي، ولكن ترامب تجاهلهم، والآن نحن ندفع الثمن".

ورصد تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، 11 محطة تمثل سردا زمنيا لمحطات فيروس كورونا، تبدأ من يوم 14 يناير الماضي، حتى أمس الثلاثاء 24 مارس الجاري.

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وبينما لم تسجل الولايات المتحدة الأمريكية أي إصابة بالفيروس حتى 14 يناير، فإن إحصائيات يوم أمس الثلاثاء، تشير إلى حدوث زيادة كارثية في عدد المصابين، الذي قفز من نحو 6 آلاف مصاب، إلى 53 ألف و478 مصابا، بحسب تقرير "نيويورك تايمز"، الذي أشار إلى أن عدد المصابين في هذا الأسبوع زاد بأكثر من 9 أضعاف، العدد الذي تم تسجيله في الأسبوع العاشر.