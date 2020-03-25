كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيجيريا.. الجيش يستعد لقيود مكافحة فيروس كورونا والدفن الجماعي المحتمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد جيش نيجيريا لنقل المرضى قسراً إلى المستشفيات وفرض قيود على الحركة لمحاولة حماية البلاد من فيروس كورونا، ويستأجر معدات "لدفن جماعي محتمل"، بحسب مذكرة الجيش التي اطلعت عليها وكالة "رويترز".

كما توضح المذكرة الصادرة عن مقرات الجيش خططًا لحماية تخزين المواد الغذائية الحكومية من اللصوص حيث تستعد أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان للمرض للانتشار أكثر في البلاد.

وقالت المذكرة: "في أعقاب الارتفاع والانتشار المستمر في حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا (COVID-19) في نيجيريا، رأى رئيس أركان الجيش أنه من الضروري للجميع اتخاذ تدابير وقائية لضمان سلامة أفراد الجيش النيجيري وأفرادهم العائلات".

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وأضافت المذكرة، أن الجيش يعلق جميع تصاريح الإجازات لجميع الأفراد ويدعوهم إلى أن يكونوا "في حالة تأهب أمني قصوى وأن يكونوا مستعدين للانتشار".

يوجد حاليًا 46 حالة مؤكدة في نيجيريا، وموت واح ، لكن الإصابة أصابت أعلى مستويات المجتمع، مما أصاب رئيس أركان الرئيس محمدو بوهاري.

ويبلغ عدد سكانها 200 مليون نسمة، 20 مليون منهم مكتظون في العاصمة التجارية لاغوس، يخشى الكثيرون من انتشار الفيروس بسرعة دون احتواء.

وانتشر الفيروس في أنحاء العالم فقتل الآلاف وأجبر الملايين على الحجر الصحي. قامت عدة دول بتنشيط القوات المسلحة للمساعدة في مكافحتها.