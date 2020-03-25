كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: تمديد تعليق المدارس حتى يوم 30 إبريل جراء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت السلطات التركية، مساء اليوم الأربعاء، تمديد تعليق دوام المدارس حتى يوم 30 إبريل المقبل؛ للحد من نفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسبما ذكرت فضئائية سكاي نيوز بالعربية.
وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء أمس الثلاثاء، عن تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 44 شخصاً، وبلغ عدد الإصابات إلى 1529 حالة.
وفي وقت سابق، اعترف "قوجة" بتفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا على أن الإصابات والوفيات في ازدياد مستمر، بحسب تصريحات أدلى بها عقب اجتماع للجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة.
هذا وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في تركيا يوم 10 مارس الجاري.
كما أعلنت وزارة الداخلية التركية، تطبيق حظر تجوال جزئي بالنسبة للمسنين ممن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، دون ضمانات لحقوقهم، وفرضت غرامات مالية على كل من ينتهك الحظر، للحيلولة دون تفشي الفيروس.
وبحسب أحدث الإحصائيات يبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم، أكثر من 423 ألف حالة.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.
ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.