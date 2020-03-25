تركيا: تمديد تعليق المدارس حتى يوم 30 إبريل جراء كورونا

قررت السلطات التركية، مساء اليوم الأربعاء، تمديد تعليق دوام المدارس حتى يوم 30 إبريل المقبل؛ للحد من نفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسبما ذكرت فضئائية سكاي نيوز بالعربية.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء أمس الثلاثاء، عن تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 44 شخصاً، وبلغ عدد الإصابات إلى 1529 حالة.

وفي وقت سابق، اعترف "قوجة" بتفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا على أن الإصابات والوفيات في ازدياد مستمر، بحسب تصريحات أدلى بها عقب اجتماع للجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة.

هذا وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في تركيا يوم 10 مارس الجاري.

كما أعلنت وزارة الداخلية التركية، تطبيق حظر تجوال جزئي بالنسبة للمسنين ممن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، دون ضمانات لحقوقهم، وفرضت غرامات مالية على كل من ينتهك الحظر، للحيلولة دون تفشي الفيروس.

Advertisements