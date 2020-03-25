كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تعلن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء الأربعاء، أن البلاد سجلت أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو: إن "المريضين توفيا في العاصمة الروسية موسكو، وكانا الأول منهما في 88 عاما والثاني من 73 عاما من عمرهما"، لافتا إلى "تسجيل إصابتهما بفيروس كورونا وهما على قيد الحياة"، مضيفا: "تم تأكيد أنهما عانيا من الالتهاب الرئوي، كما رصدت إصابتهما بأمراض مزمنة".

ويعتبر المريضات أول متوفيين مسجلين جراء فيروس كورونا في روسيا منذ بدء التفشي في البلاد.

وحتي مساء اليوم، سجلت روسيا 658 إصابة بفيروس كورونا بشكل عام، بينها 480 في موسكو، فيما تم رصد 30 حالة شفاء.

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