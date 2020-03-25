عاجل.. ألمانيا تكشف عن نتائج الفحص الثاني الخاص بكوورنا لـ"ميركل"

أعلنت الحكومة الألمانية، مساء اليوم الأربعاء، أن نتائج الفحص الثاني الخاص بفيروس كوورنا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، والذي خضعت له المستشارة أنجيلا ميركل جائت "سلبية"، مما يؤكد على عدم إصابتها بهذا الفيروس التاجي.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قد ذكرت مساء الأحد، أن "ميركل دخلت الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيباً مصاباً بالفيروس التاجي".

وكانت السلطات الألمانية، قد قالت يوم الإثنين الماضي، إن الفحص الطبي يثبت خلو ميركل من فيروس كورونا القاتل.

وحذرت منضمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.