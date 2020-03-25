كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تبون" للشعب الجزائري: سننتصر على فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأربعاء، في خطاب إلى شعبه على أن "بلاده ستنتصر على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)".
وقال تبون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تحية تقدير لأهلنا في البليدة لصبركم على الحجر المفروض من فيروس كورونا بيقين منكم، وحاشا أن يكون عقوبة، والبليدة جوهرة الجزائر لا تعاقب".
وأضاف: "الله والدولة معكم ومع الجزائر قاطبة، وسننتصر على الوباء، وبحول الله لن يطول، فعلينا جميعا التقيد بإجراءات الوقاية. اللهم احفظ الجزائر".
وأعلن وزير الصحة الجزائري، يوم أمس الثلاثاء، عن تسجيل 19 وفاة بفيروس كورونا من مجموع 264 حالة، مؤكداُ على أن البلاد دخلت في المستوى الثالث من انتشار الفيروس، بعد تسجيل حالات الإصابة في أكثر من 17 ولاية.
ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم، أكثر من 423 ألف حالة.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.
ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.