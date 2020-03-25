كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة السويسرية والبنك المركزي يضخون الأموال وسط تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستبدأ حكومة سويسرا والبنك الوطني السويسري في ضخ الأموال ابتداء من يوم غدٍ الخميس في اقتصاد شديد التباطؤ تضرر بشدة من وباء فيروس كورونا الجديد.

أطلقت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، خطة طوارئ بقيمة 20 مليار فرنك سويسري (20.4 مليار دولار) يمكن للشركات بموجبها الحصول على قروض مدعومة من الدولة تصل إلى 500 ألف فرنك سويسري عبر بنوكها دون فوائد من يوم الخميس، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال توماس جوردان، رئيس البنك الوطني السويسري، في مؤتمر صحفي مع وزير المالية، يولي مورير في برن: "إن مجتمعنا والاقتصاد السويسري يواجهان تحديات هائلة".

وقال البنك الوطني السويسري، في بيان منفصل: "من أجل مكافحة هذه الأزمة ، من الضروري أن تحصل الشركات على الائتمان وأن النظام المصرفي يمكنه الحصول على السيولة".

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كما حثت الهيئة الرقابية المالية للبلاد البنوك على ضبط النفس على توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة زيادة المعروض من الائتمان لمنع توقف الصناعة.

جاءت هذه التحركات في الوقت الذي شددت فيه سويسرا، التي أودت بحياة 100 شخص وأكثر من 9765 حالة، قيود الدخول إلى جميع البلدان في منطقة شنجن للتنقل الحر.

كما فرضت الدولة قيودًا مؤقتة على تصدير المعدات الطبية الوقائية لتفادي النقص في العاملين الطبيين وغيرهم ممن يحاربون الوباء.

يمكن للشركات التي تعاني من "تخفيضات كبيرة في الإيرادات" التقدم بطلب للحصول على ائتمان تجسيري يمثل ما يصل إلى 10٪ من مبيعاتها السنوية ، بحد أقصى 20 مليون فرنك.

القروض التي تزيد قيمتها عن 500.000 فرنك ستكون مضمونة بنسبة 85٪ من قبل الحكومة وستكون نسبة الفائدة 0.5٪.