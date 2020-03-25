كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة التونسية: ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" إلى 173 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكى، مساء اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي، بأنه تم تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 173 حالة، مضوحاً أنه "تم اكتشاف الحالات الجديدة بعد إجراء 229 تحليلا مخبريا، وأصبحت الإصابات المحلية أكثر من الحالات الوافدة".

وانتقد المكى، عدم الالتزام بقرار الحجر الصحي العام الذي تسبب في ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس، مؤكداُ على أن "تونس دخلت مرحلة العدوى الأفقية"، موضحا أن هذه العدوى لا يمكن إيقافها إلى باحترام الإجراءات وبتتبع المواطن لسلوك وقائي، موجها رسالة للتونسيين الذين لا يحترمون الحجر، وقال حرفيا "وين ماشيين".

كما دعا المواطنين إلى ضرورة الإلتزام بالحجر الصحي الذاتي في المنزل، لافتا النظر إلى أنه تم تسجيل حالات فرار من الحجر.