كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: ميركل تناقش مع الرئيس الصيني جائحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقشت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الأربعاء، في محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الوضع حول الانتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وفقاُ لما ذكرته الخدمة الصحفية بمجلس الوزراء الألماني.

وأصدرت الخدمة الصحفية بياناً، قالت فيه: إن "ميركل أجرت محادثة هاتفية مع شي جين بينغ؛ لتبادل وجهات النظر حول التحدي الدولي العاجل المرتبط بفيروس كورونا"، موضحة أنهم اتفقا على أن "أزمة فيروس كورونا الحالية لا يمكن حلها إلا من خلال التعاون الدولي الوثيق".

وحذرت الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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