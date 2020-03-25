كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 25/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || أمريكا تعلن وفاة أول طفل أقل من 18 سنة بفيروس كورونا

أفادت صحيفة شيكاغو تريبيون الأمريكية، بأن السلطات الصحية في الولايات المتحدة، أعلنت وفاة أول طفل أقل من 18 سنة بفيروس كورونا. آخر الأخبار العاجلة في العالم || ألمانيا.. البرلمان يتبنى خطة مالية شاملة لمكافحة فيروس "كورونا" Advertisements

وافق مجلس النواب الألماني، مساء اليوم الأربعاء، على على تبنى خطة شاملة بقيمة 1100 مليار يورو؛ لتمويل حزمة مساعدات لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19". أخبار عالمية عاجلة اليوم || الأمم المتحدة تطلق خطة إنسانية لمكافحة "كورونا"

أطلقت منظمة الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، خطة إنسانية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مؤكدة على أن "الفيروس يهدد البشرية بأكملها"، حسبما نقلت "العربية.نت".

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