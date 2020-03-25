كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورونا يتسبب في إغلاق مطار "لندن سيتي" حتى نهاية إبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الأربعاء، بأنه تم إغلاق مطار "لندن سيتي" أمام الرحلات الخاصة والتجارية حتى نهاية شهر إبريل القادم؛ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
شهدت المملكة المتحدة البريطانية، أكبر ارتفاع يومى لها فى وفيات المصابين بفيروس كورونا، حيث توفى 87 حالة من ضمنهم 21 فى المستشفى نفسه.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية: إنه "يمثل هذا الارتفاع زيادة بنسبة 26% تقريبًا خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالى عدد الوفيات فى المملكة المتحدة من 335 إلى 422 شخصًا".
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون، قد أعلن في وقت سابق، الإغلاق التام للبلاد، في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وسجلت بريطانيا 8 آلاف و164 إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما توفي 423 شخصًا منذ بدء تفشي المرض في المملكة المتحدة.
ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.
ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.