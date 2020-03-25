كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من الحكومة البريطانية على إصابة ولي العهد بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت الحكومة المملكة المتحدة البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، على إصابة ولي عهد العرش البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال المتحدث الرسمي لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون: إن "جونسون يتمنى الشفاء العاجل للأمير تشارلز في أعقاب الأنباء، التي أفادت بإصابة ولي عهد بريطانيا البالغ من العمر 71 عاما بفيروس كورونا، كما يتمنى رئيس الوزراء الشفاء العاجل للأمير"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وكان قصر الأمير تشارلز قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن الأمير ظهرت عليه أعراض "خفيفة" للمرض، وبعد ذلك أعلن القصر الملكي البريطاني، إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بالفيروس.

وقال القصر الملكي: إن "الأمير تشارلز خضع لكشف إصابته بفيروس كورونا، والتي كانت نتيجتها إيجابية"، لافتاً إلى أن "الأمير تشارلز موجود في قصره باسكتلندا ويخضع للحجر الصحي برفقة زوجته، التي جاءت نتيجة الفحص الخاص بها سلبية".

وقال القصر في بيان: "أجرى ولي العهد الأمير تشارلز فحصا لكشف إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه إيجابي وبعد الفحص الصحي تبين أن لديه أعراضا خفيفة"، مضيفاً "زوجة الأمير الدوقة كورنوال جاءت نتيجتها سلبية وهما في عزلة في قصرهما في اسكتلندا".

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