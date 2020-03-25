كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا.. البرلمان يتبنى خطة مالية شاملة لمكافحة فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب الألماني، مساء اليوم الأربعاء، على على تبنى خطة شاملة بقيمة 1100 مليار يورو؛ لتمويل حزمة مساعدات لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

هذا وأظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للصحة العامة في ألمانيا، في وقت سابق من اليوم، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 31554 بينما بلغ عدد الوفيات 149.