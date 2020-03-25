كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة السورية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السورية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بحسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

ويذكر أن وزير الصحة السوري نزار يازجي، قد أعلن يوم الأحد الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، وتعود لشخص قادم من خارج البلاد، مشددًا على أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة المصابة"، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقررت الحكومة السورية، يوم أمس الثلاثاء، منع التجول الليلي في اليبلاد من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا اعتبارا من اليوم الأربعاء، وإغلاق المعابر كافة أمام حركة القادمين من لبنان، بمن فيهم مواطنيها، للحد من تفشي الفيروس.

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