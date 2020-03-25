كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. إسبانيا توقع اتفاقية مع الصين لشراء معدات طبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت إسبانيا، مساء اليوم الأربعاء، على اتفاقية مع جمهورية الصين الشعبية لشراء معدات طبية بقيمة "450 مليون يورو"؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19" في البلاد، وفقُا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية "إفي".

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية: إن الاتفاقية تتضمن شراء "550 مليون كمامة و950 جهاز تنفس و5.5 مليون جهاز اختبار سريع لفيروس كورونا و11 مليون قفاز".

وأعلنت سلطات الصحة بإسبانيا، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 47610 إصابات، بزيادة قدرها 7937 حالة مما كانت عليه يوم أمس الثلاثاء.

وبذلك تتجاوز إسبانيا عدد الوفيات الذي سجلتها الصين والبالغ 3281 حالة وفاة، وتصبح ثاني أكثر البلدان تسجيلًا للوفيات بالفيروس عقب إيطاليا التي سجلت 6820 حالة وفاة.

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