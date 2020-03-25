ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العراق

سجلت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الأربعاء، 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ ليرتفع عدد الحالات المثبتة إلى 346 والوفيات إلى 29 حالة.

ودعت "الصحة العراقية" كافة المواطنين والذين يشكون من أعراض الإنفلونزا إلى مراجعة اقرب مؤسسة صحية وبأسرع وقت لتجنب تفاقم حالاتهم؛ حيث إن اغلب حالات الوفيات كانت بسبب تأخر المريض في مراجعة الذهاب إلى المؤسسة الصحية مما سبب تفاقم حالته الصحية وصعوبة علاجه.

وأكدت الوزارة على تواصل الجهود الكبيرة من قبل الكوادر المختبرية بالوزارة، وفي كافة دوائر الصحة لفتح اكبر عدد ممكن من المختبرات لنتمكن من إجراء فحوصات بصورة سلسة ودقيقة؛ حيث تم العمل في مختبرات البصرة والنجف والكرخ وسنتمكن خلال أسبوع واحد من افتتاح ثلاثة عشر مختبر معتمد من قبل وزارة الصحة، وبذلك ستقوم كل محافظة بفحص الحالات المشكوك فيها بنفس المحافظة.

وأعلنت خلية الأزمة العراقية الخاصة بالوقاية من الفيروس، يوم الأحد الماضي، تمديد حظر التجوال والاستمرار بتعليق الرحلات الجوية من والى البلاد إلى يوم السبت المقبل.

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