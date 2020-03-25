كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، أن تم تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، موضحة أن "الإصابات تعود إلى جنسيات مختلفة منها 7 حالات لمواطنين إماراتيين"، وفقاُ لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية فريدة الحوسني: إن "عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 333 إصابة، بعد أن كان على مستوى 248 يوم أمس الثلاثاء". وأضافت الحوسني: أن "عدد المتعافين ارتفع بواقع 7 حالات جديدة لدى 5 أشخاص من بنغلاديش وشخصين من باكستان"، لافتة إلى أن مجموع حالات الشفاء للمصابين بالفيروس وصل إلى 52 حالة". ولم تعلن المتحدثة باسم وزارة الصحة عن تسجيل أي وفيات جديدة جراء المرض، لتبقى الحصيلة العامة للمتوفين على مستوى حالتين 2. Advertisements