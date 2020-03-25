كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، أن تم تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، موضحة أن "الإصابات تعود إلى جنسيات مختلفة منها 7 حالات لمواطنين إماراتيين"، وفقاُ لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية فريدة الحوسني: إن "عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 333 إصابة، بعد أن كان على مستوى 248 يوم أمس الثلاثاء".
وأضافت الحوسني: أن "عدد المتعافين ارتفع بواقع 7 حالات جديدة لدى 5 أشخاص من بنغلاديش وشخصين من باكستان"، لافتة إلى أن مجموع حالات الشفاء للمصابين بالفيروس وصل إلى 52 حالة".
ولم تعلن المتحدثة باسم وزارة الصحة عن تسجيل أي وفيات جديدة جراء المرض، لتبقى الحصيلة العامة للمتوفين على مستوى حالتين 2.
ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.
ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.