كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية تدعو لتضامن دولي في مواجهة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الأربعاء، إلى تضامن دولي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقالت الصحة العالمية: إن "الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا مثل كل الأشخاص"، مؤكدة أن "على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة الفيروس، وتشديد إجراءات الرقابة على سرعة انتشاره".

وكانت المنظمة، قد حذرت يوم أمس الثلاثاء، من أن هناك "تسارعا كبيرا جدا" في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن البلاد يمكن أن تتحول إلى مركز جديد للتفشي. ورداً على سؤال الصحفيين عما إذا كانت الولايات المتحدة ستصبح مركزاً جديداً للمرض، قالت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس: إننا "نرى الآن تسارعا كبيرا جدا في حالات الإصابة بالولايات المتحدة، لذا فإن ذلك الاحتمال قائم"، موضحة أن أمريكا تحتل المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس. Advertisements وحذرت الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.