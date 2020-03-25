كورونا ينتشر في الجزائر.. عدد الإصابات يقفز إلى 302 وتسجيل 22 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بداء كورونا إلى 302 150 حالة منها سُجلت في ولاية البليدة.

وكشف المصدر ذاته أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين في كل من ولاية تيبازة لشخص يبلغ من العمر 42 سنة وهو يعمل بولاية البليدة، في حين تتعلق الوفاة الثانية بإمراة من قسنطينة تبلغ من العمر 58 سنة، عادت من فرنسا في 14 مارس الماضي ليرتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة.