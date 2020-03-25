أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بداء كورونا إلى 302 150 حالة منها سُجلت في ولاية البليدة.
وكشف المصدر ذاته أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين في كل من ولاية تيبازة لشخص يبلغ من العمر 42 سنة وهو يعمل بولاية البليدة، في حين تتعلق الوفاة الثانية بإمراة من قسنطينة تبلغ من العمر 58 سنة، عادت من فرنسا في 14 مارس الماضي ليرتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا ينتشر في الجزائر.. عدد الإصابات يقفز إلى 302 وتسجيل 22 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.