عكس ما يروج بعد إصابته بكورونا.. مصادر مقربة من عائلة الفنان بوطبول تنفي وفاته

كشفت مصادر مقربة من عائلة الفنان المغربي اليهودي مارسيل بوطبول، أنه حي يرزق، نافية الأخبار التي نشرتها مواقع إعلامية، اليوم الخميس، حول وفاته متأثرا بفيروس كورونا.

وأكدت المصادر، ل”اليوم 24″، أن عائلته نفت الأخبار الرائجة حول وفاته.

وأصيب بوطبول بفيروس كورونا في فرنسا، ويرقد داخل غرفة الانعاش، حسب ما أفادته الفنانة عبير العابد، الاثنين، عبر منشور على أنستغرام.

يذكر أن مارسيل بوطبول، 75 سنة، ولد بمدينة فاس، ونشأ في عائلة فنية، أسست أولكسترا تحمل اسمها، كما خاض تجارب في التمثيل.