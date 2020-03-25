إصابة طبيبة جراحة بالدار البيضاء بفيروس كورونا

علم “اليوم 24” أن طبيبة في إحدى المستشفيات الدار البيضاء، أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن وضعية الطبيبة الجراحة مستقرة، وهي الآن تخضع للعزل الصحي بالمستشفى.

وأكدت نبيلة رميلي، مندوبة الصحة في الدار البيضاء في حديثها مع “اليوم 24″، أن وضعية الطبيبة لا تستدعي للقلق.

ويشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بالمغرب بلغ 170 حالة، حتى الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء.