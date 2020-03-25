علم “اليوم 24” أن طبيبة في إحدى المستشفيات الدار البيضاء، أصيبت بفيروس كورونا المستجد.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن وضعية الطبيبة الجراحة مستقرة، وهي الآن تخضع للعزل الصحي بالمستشفى.
وأكدت نبيلة رميلي، مندوبة الصحة في الدار البيضاء في حديثها مع “اليوم 24″، أن وضعية الطبيبة لا تستدعي للقلق.
ويشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بالمغرب بلغ 170 حالة، حتى الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة طبيبة جراحة بالدار البيضاء بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.