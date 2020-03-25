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بالحماية وأيضا بالدم..رجال ونساء الأمن الوطني يناشدون المغاربة: “غير بقاو فديوركم”!

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شيماء بخساس 0 تبليغ

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على إثر الانخفاض الحاد في أعداد المتبرعين بالدم في المراكز الجهوية، في ظل حالة الطوارئ الصحية، التي يخضع لها المغاربة بسبب عدم تفشي وباء ؛ أطلق نساء، ورجال الأمن الوطني حملة وطنية للتبرع بالدم.

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ورفعت نساء، ورجال الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، شعار: “بقاو في داركم.. احنا نتبرعو ليكم بالدم”، وذلك للرفع من الاحتياطي الوطني من هذه المادة الحيوية، والضرورية للحياة.

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وفي هذا السياق، دق المركز الوطني لتحاقن الدم، يوم أمس الثلاثاء، ناقوس الخطر، بسبب الانخفاض الحاد في أعداد المتبرعين بالدم في المراكز الجهوية في ظل حالة الطوارئ الصحية.

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كما أطلق المركز الوطني لتحاقن الدم، نداء إلى جميع المتبرعين بالدم، من أجل توجيههم إلى كيفية الالتحاق بمراكز التبرع، في حالة الطوارئ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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