“العثماني” يؤجل الترقيات ويلغي مباريات التوظيف.. باستثناء قطاعي الأمن والصحة

وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مراسلة اليوم الأربعاء، إلى وزير الدولة والوزراء والمندوبون السامون والمندوب العام، للإخبار بقرار تأجيل جميع الترقيات في الوظيفة العمومية، وإلغاء مباريات التوظيف، وذلك للتخفيف من العبء على ميزانية الدولة، وتوجيه الموارد المالية المتاحة لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.

وقال العثماني في المراسلة، “لا يخفى عليكم أن مواجهة الانعكاسات السلبية لانتشار جائحة وباء كورونا، تقتضي تظافر جهود الجميع، وتعبئة كل الموارد المتاحة لتجاوز هذه الظرفية الصعبة”.

وأضافت المراسلة، “تقرر اتخاذ بعض التدابير الاستثنائية التي تهم إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والهيئات والمؤسسات التي تؤديور مستخدميها من الميزانية العامة”.

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ويتعلق الأمر بحسب رئيس الحكومة، بـ”تأجيل جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية، غير المنجزة لحد الآن، حيث يتعين على الآمرين بالصرف عدم عرض مشاريع القرارات المجسدة لهذه الترقيات، على مصالح المراقبة المالية المعنية”.

كما تقرر تأجيل جميع مباريات التوظيف، ما عدا تلك التي سبق الإعلان عن نتائجها، على أن يتم الاستجابة لحاجيات الإدارة العمومية من التوظيفات، بعد تجاوز الأزمة، وفي حدود الإمكانات المتاحة”.

وولا تشمل الإجراءات الاستثنائية، الموظفين والأعوان التابعين للإدارات المكلفة بالأمن الداخلي ومهنيي قطاع الصحة.