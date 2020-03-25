بعد أيام من اعتقالها..حساب ابتسام باطمة على أنستغرام يعود إلى نشاطه

على الرغم من أنها متابعة في حالة اعتقال، إلا أن عارضة الأزياء، ابتسام باطمة، لجأت إلى “أنستغرام” لتعبر عن مشاعرها، وقد شاركت منشورات عديدة، عبارة عن أدعية، وأيات قرآنية.

ويبدو أن ابتسام، شقيقة الفنانة، دنيا باطمة، منحت كلمة السر الخاصة بحسابها إلى أحد من أقاربها، لينشر مكانها، كونها تقبع في سجن الوداية في مراكش.

ونشر حساب ابتسام تدوينة جاء فيها “حسبي الله ونعم الوكيل، يقول الله تعالى، وعزتي وجلالي لأنصرنكم ولو بعد حين” إضافة إلى تعليق جاء فيه: “اللهم انصرنا على القوم الظالمين”.

وكان قاضي التحقيق في ابتدائية مراكش، قد أمر بمتابعة ابتسام باطمة في حالة اعتقال، بعدما كانت تتابع في سراح مؤقت مقابل كفالة بلغت 30 مليون سنتيم في بداية اتهامها في ملف “حمزة مون بببي”.