شكرا لقرائتكم خبر عن 738 وفاة بكورونا في اسبانيا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم تسجيل 738 حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما تعد أعلى حصيلة وفاة تسجلها البلاد حتى الآن. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة القول إن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 3434 حالة، مضيفة أن حالات الإصابة ارتفعت من 39673 حالة إلى 47610 حالة.

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