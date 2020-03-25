شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطهر منطقة الأهرامات بعد إخلائها من السياح والان نبدء بالتفاصيل

بدأت مصر عملية تطهير عميق للمنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة اليوم الأربعاء حيث تعمل السلطات على تعقيم المناطق السياحية التي أُغلقت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعكف عمال يضعون كمامات وقفازات على كنس ورش المسارات حول قواعد الأهرامات وأيضا مكتب التذاكر وصالة لاستقبال الزوار، إلا أن التنظيف لم يشمل تلك الأهرامات الحجرية العملاقة نفسها.

وأٌغلقت جميع المواقع الأثرية والمتاحف الشهيرة في مصر، من المتحف المصري بالقاهرة إلى وادي الملوك في الأقصر، منذ يوم الاثنين في إطار سعي السلطات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الأهرامات إنهم بدأوا في المرحلة الأولى من التعقيم وإن هناك مراحل أخرى. وأضاف أنه تجرى الآن عملية تطهير جميع المواقع السياحية، إلا أن تطهير القطع الأثرية نفسها يتطلب استخدام مواد خاصة وأن يقوم به فريق متخصص من المنقبين عن الآثار.