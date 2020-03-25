شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 40 حالة جديدة مصابة بكورونا وشفاء ٩٣ والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليبلغ بذلك عدد الإصابات 442 حالة، فيما بلغت حالات الشفاء 93 حالة.

وأوضحت زايد خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم مع وزير الدولة المصري للإعلام أسامة هيكل أن هناك 113 حالة تحولت نتائجها إلى سلبية، مبينة أن هناك حالة واحدة مصابة أصابت 54 حالة من المخالطين لها في 6 محافظات.

ولفتت النظر إلى أن حالات الوفيات اليوم هي حالة واحدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 21 حالة، مؤكدة أن الأسابيع الثلاثة المقبلة مهمة جدا في مواجهة الفيروس.

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وطالبت المواطنين المصريين بضرورة الالتزام بحظر التجول الذي سيبدأ في السابعة من مساء اليوم والبقاء بالمنازل.

من جانبه أكد وزير الدولة المصري للإعلام أسامة هيكل أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة إزاء كل من لا يلتزم بإجراءات الحظر التي فرضتها الحكومة بمقتضى قانون الطوارئ، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية اتخذت الإجراءات بشكل تصاعدي ليس به مبالغات، وأنه من الضروري التزام المواطنين خلال المدة القادمة.

وشدد على أن هذه الخطوات سوف يترتب عليها شكل الحالة خلال المدة القادمة، مشيرا إلى أن الأرقام التي يتم إعلانها من خلال الحكومة هي الأرقام المعلنة التي تتفق تماماً مع منظمة الصحة العالمية.