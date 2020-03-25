القاهرة ـ وكالات: أوضحت السفارة الصينية في القاهرة حقيقة فيروس “هانتا” الذي شغل عددا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا. وصرح جاو جيشيان، المتحدث الرسمى باسم السفارة الصينية بالقاهرة بأن “اتهام الصين بنشر فيروس جديد، لا أساس له من الصحة وغير مسؤول ونعارضه بشدة”. وتابع المتحديث فى بيان: “وفقًا لوثائق منظمة الصحة العالمية، حدد العلماء فيروس هانتا، في وقت مبكر من السبعينيات. على مدى عقود، ظهرت حالات فيروس هانتا في العديد من مناطق وبلدان العالم المختلفة. لقاحات فيروس هانتا متاحة بالفعل”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين: انتشار (هانتا) لا أساس له من الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.