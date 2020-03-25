واشنطن ـ وكالات: قال مفاوضون أميركيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب توصلت إلى اتفاق مع أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قانون لتحفيز اقتصادي هائل للتخفيف من تأثير تفشي فيروس كورونا. وسيصوت مجلس الشيوخ على الحزمة التي تبلغ قيمتها تريليوني دولار صباح اليوم الخميس ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب عليها بعد ذلك بفترة قصيرة. وقال ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ بعد مفاوضات بين مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين ووزير الخزانة ستيفن منوتشين ومساعدين آخرين كبار لترامب استغرقت أياما “سنقر هذا التشريع في وقت لاحق”. ومن المتوقع أن تعطي حزمة التحفيز دفعة للاقتصاد بضخ مساعدات هائلة بما في ذلك تمويل بقيمة 500 مليار دولار لمساعدة القطاعات المتضررة بشدة من خلال قروض ومبلغ مماثل كمدفوعات مباشرة لملايين الأسر الأميركية بما يصل إلى ثلاثة آلاف دولار. كما يُتوقع أن تشمل بنود أخرى 350 مليار دولار كقروض للشركات الصغيرة و250 مليار دولار لتوسيع نطاق مساعدات البطالة.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن قرار إدارته تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا وإعادة فتح الاقتصاد الأميركي سيعتمد على الحقائق والبيانات، لكنه أوضح أنه يهدف للقيام بذلك بحلول عطلة عيد الفصح في أبريل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أميركا: خطة لتحفيز اقتصادي بـتريليوني دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.