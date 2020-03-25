الأمم المتحدة والصليب الأحمر: يجب وقف إطلاق النار في سوريا

جنيف ـ عواصم ـ وكالات: قالت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إن هناك حاجة لوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا حتى تنجح “الجهود الشاملة” في القضاء على وباء كورونا المستجد ومنعه من النيل من السكان المحاصرين. وأضافتا أن السجناء وملايين النازحين، ولا سيما أولئك في إدلب مهددون بشكل خاص. وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن إن السوريين “معرضون بشدة (للإصابة) بكوفيد 19 (فيروس كورونا)”، ودعا إلى “الإفراج على نطاق واسع عن المحتجزين والأسرى” لأسباب إنسانية. كما دعا فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى وقف إطلاق النار. وقال في مقابلة أجرتها مع رويترز “لأنه إلى حد ما لا يمكننا خوض معركتين في نفس الوقت، لا يمكننا تكريس الوقت والجهد لما تتطلبه الاستجابة للوباء وفي نفس الوقت تلبية الاحتياجات الطارئة للنازحين في الآونة الأخيرة أو المعوزين”. وكانت الحكومة السورية أعلنت الأحد الماضي أول إصابة في سوريا. وقال بيدرسن “دُمرت مرافق الرعاية الصحية أو تدهورت. هناك نقص في المعدات الطبية الرئيسية والمهنيين في مجال الصحة”. وقال كاربوني أن من الضروري اتخاذ إجراءات سريعة لوقف انتشار المرض، بما في ذلك توفير المياه النظيفة.