برلمان ألمانيا يقر خطة محاربة آثار كورونا بقيمة تريليون ومئة مليار يورو

أعلن ​البرلمان الألماني​ عن إقرار خطة لمحاربة آثار ​فيروس كورونا​ بقيمة تريليون ومئة مليار يورو، بعد أن وصل إنكماش الاقتصاد الألماني هذا العام بما يصل إلى 20% بسبب تأثير فيروس كورونا، إذ تهاوت معنويات الشركات الألمانية لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.​​​​​​​

وقد أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 31554 حالة فيما تم تسجيل 149 حالة وفاة.

وتحل ألمانيا حاليا في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات المسجلة، وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية، بافاريا، قد فرضت مؤخرا عزلا شاملا عليها في محاولة لردع تفشي الوباء.