تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأربعاء، عن ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مؤكدة أن الحالات الثلاث من مجموعة تم وضعها في الحجر في الدوير الأسبوع الماضي.

وفي 22 آذار أكد وزير الصحة السوري نزار يازجي، تسجيل أول إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد في أراضي البلاد، موضحاً أن الشخص المصاب بالفيروس قدم من خارج البلاد وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات في دمشق اتخذت حزمة إجراءات وقائية عاجلة وسط خطر وصول التفشي إلى سوريا، بما في ذلك فرض قيود على التنقلات وتعليق العمل في الأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية وتقليص الحركة التجارية غير الضرورية.