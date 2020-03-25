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تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا

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أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأربعاء، عن ثلاث إصابات جديدة بفيروس المستجد في البلاد، مؤكدة أن الحالات الثلاث من مجموعة تم وضعها في الحجر في الدوير الأسبوع الماضي.

وفي 22 آذار أكد وزير الصحة السوري نزار يازجي، تسجيل أول إصابة مؤكدة بعدوى في أراضي البلاد، موضحاً أن الشخص المصاب بالفيروس قدم من خارج البلاد وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات في دمشق اتخذت حزمة إجراءات وقائية عاجلة وسط خطر وصول التفشي إلى سوريا، بما في ذلك فرض قيود على التنقلات وتعليق العمل في الأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية وتقليص الحركة التجارية غير الضرورية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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