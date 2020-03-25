أمين مفتاح كنيسة القيامة: إغلاق الكنيسة بالقدس لمدة أسبوع اتباعًا مع قرارات الطوارئ بالبلاد

أعلن أمين مفتاح كنيسة القيامة وحامل ختم القبر المقدس أديب جودة، إنه "تقرر إغلاق كنيسة القيامة المقدسة بمدينة القدس، لمدة أسبوع بأمر من رؤوساء الكنائس المختلفة، وذلك اتباعًا مع قرارات الطوارئ التي تتم في البلاد".
ولفت جودة الى ان "القرار لمدة أسبوع فقط، ووفقًا لحجم الإصابات التي ستسجلها إسرائيل خلال تلك الفترة بفيروس كورونا، سيتم اتخاذ القرار الجديد بتمديد الغلق، أو إعادة الفتح في حالة تحسن الأوضاع".
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