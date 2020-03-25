أمين مفتاح كنيسة القيامة: إغلاق الكنيسة بالقدس لمدة أسبوع اتباعًا مع قرارات الطوارئ بالبلاد

أعلن أمين مفتاح ​كنيسة القيامة​ وحامل ختم ​القبر المقدس​ أديب جودة، إنه "تقرر إغلاق كنيسة القيامة المقدسة ب​مدينة القدس​، لمدة أسبوع بأمر من رؤوساء الكنائس المختلفة، وذلك اتباعًا مع قرارات الطوارئ التي تتم في البلاد".

ولفت جودة الى ان "القرار لمدة أسبوع فقط، ووفقًا لحجم الإصابات التي ستسجلها ​إسرائيل​ خلال تلك الفترة ب​فيروس كورونا​، سيتم اتخاذ القرار الجديد بتمديد الغلق، أو إعادة ​الفتح​ في حالة تحسن الأوضاع".