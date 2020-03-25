السلطات الإيطالية: تسجيل 296 حالة وفاة جديدة بالكورونا في إقليم لومبارديا الإيطالي

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، في بيان، عن "تسجيل 296 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في إقليم لومبارديا الإيطالي في آخر 24 ساعة".
هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار الحالي مرض فيروس كورونا جائحة"، مؤكدة أن "أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة"، معربة عن "قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير".
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