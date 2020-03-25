السلطات الإيطالية: تسجيل 296 حالة وفاة جديدة بالكورونا في إقليم لومبارديا الإيطالي

أعلنت السلطات الصحية في ​إيطاليا​، في بيان، عن "تسجيل 296 حالة وفاة ب​فيروس كورونا​ المستجد في إقليم لومبارديا الإيطالي في آخر 24 ساعة".

هذا وصنفت ​منظمة الصحة العالمية​ يوم 11 آذار الحالي مرض فيروس كورونا جائحة"، مؤكدة أن "أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة"، معربة عن "قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير".