خير اثناء زيارة مستشفى الراسي الحكومي: لعدم الخوف وتطبيق خطة التعبئة العامة

زار الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة ​اللواء محمد خير​، موفدا من رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، ​مستشفى​ الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، مستطلعا التحضيرات لتجهيز غرف عزل المرضى المحتمل إصابتهم بفيروس "كورونا"، وكان في استقباله مدير المستشفى الدكتور محمد خضرين وأطباء وإداريون.

وأوضح خير إثر الجولة أنه "تم إقرار ​مساعدات​ ل6 مستشفيات حكومية في ​لبنان​، في المرحلة الأولى، لتأمين أجهزة ​التنفس​ الاصطناعي لها، ومن بينها مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، والأمور سائرة في طريقها للتنفيذ على ان تشمل المرحلة الثانية باقي ​المستشفيات الحكومية​"، داعياً الى "عدم الخوف والتصرف بحكمة وروية وتطبيق خطة التعبئة العامة وخطة الطوارئ الصحية".