الدفاع المدني: نقل مسن من طريق الجديدة لمستشفى بيروت الحكومي بعد الاشتباه باصابته بالكورونا

أعلن ​الدفاع المدني​ اللبناني، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "نقل مواطن مسن من ​طريق الجديدة​ الى ​مستشفى بيروت الحكومي​ بعد الاشتباه باصابته ب​فيروس كورونا​".

هذا وأعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، التابعة لوزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي أنه حتى اليوم أُقيم 5534 فحص تبين منها إصابة 333 شخصا بفيروس كورونا حتى اللحظة في لبنان منها 4 حالات حرجة.