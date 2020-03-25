روكز: المساعدات ضرورية لأن من سينجو من كورونا لن ينجو من الجوع

أعتبر النائب شامل روكز، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الكارثة الصحية باتت كارثة اجتماعية ايضا، فأين المسؤولون اللبنانيون من وجع الناس؟ تمديد التعبئة العامة يجب ان ترفق بسياسة اجتماعية اقتصادية انقاذية لإعالة المتضررين من موجة البطالة".
وشدد روكز "على ضرورة ان تتعاون الوزارات وخاصة وزارتي الشؤون والعمل لتفعيل برامج مساعدة الأسر الأشد فقرا والمتضررة من كورونا وتداعياته في هذا الوضع الدقيق فورا مع التأكيد على اشراك البلديات واتحاد البلديات بالتنفيذ والتواصل مع مجتمعاتهم المحلية"، موضحاً ان "المساعدات للجسم الطبي والاستشفائي ضرورية ومشكورة ولكن المساعدات الاجتماعية ضرورية ايضا، لأن من سينجو من كورونا لن ينجو من الجوع".
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