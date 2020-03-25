روكز: المساعدات ضرورية لأن من سينجو من كورونا لن ينجو من الجوع

أعتبر النائب ​شامل روكز​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الكارثة الصحية باتت كارثة اجتماعية ايضا، فأين المسؤولون ​اللبنانيون​ من وجع الناس؟ تمديد التعبئة العامة يجب ان ترفق ب​سياسة​ اجتماعية اقتصادية انقاذية لإعالة المتضررين من موجة ​البطالة​".

وشدد روكز "على ضرورة ان تتعاون الوزارات وخاصة وزارتي الشؤون والعمل لتفعيل برامج مساعدة الأسر الأشد فقرا والمتضررة من ​كورونا​ وتداعياته في هذا الوضع الدقيق فورا مع التأكيد على اشراك ​البلديات​ واتحاد البلديات بالتنفيذ والتواصل مع مجتمعاتهم المحلية"، موضحاً ان "المساعدات للجسم الطبي والاستشفائي ضرورية ومشكورة ولكن المساعدات الاجتماعية ضرورية ايضا، لأن من سينجو من كورونا لن ينجو من الجوع".